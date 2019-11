Im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung und ihren Folgen wird von Politiker-Seite häufig betont, dass es "keine einzelnen und einfachen Lösungen für die Probleme gebe". Die Natur stellt dagegen einfache und handfeste Maßnahmen in Aussicht, die sofort durchschlagende Wirkung entfalten: Sintflutartige Regenfälle und Murenabgänge, die Vernichtung großer Waldflächen durch Schädlinge und Trockenheit, geknickte Bäume und abgedeckte Dächer, vernichtete Ernten, das Verschwinden zahlreicher Lebewesen, die über urdenkliche Zeiten ihren Lebensraum mit dem Menschen geteilt haben. Man liest von apokalyptischen Zerstörungen in Venedig: jetzt. Während viele Menschen bereits richtig einschätzen, wie schnell Existenzbedrohung Realität werden, wenn wir so weitermachen wie bisher, tun manche Volksvertreter so, als ob wir uns noch in einer ökologisch stabilen Welt befänden, weil diese wunderbar zur erträumten und scheinbar Realität gewordenen, ökonomisch stabilen Welt passen würde. Man versucht uns die Möglichkeit der Quadratur des Kreises zu verkaufen: mehr Konsum und mehr Klimaschutz, rettende Umweltschutz-Maßnahmen und zugleich endloses Wachstum (das vorangetrieben wird vom Druck der Daumenschrauben einer internationalen Finanzwelt, die eigentlich Däumchen dreht und sich "Schulden" zurückzahlen lässt - wie das?). Im Vertrauen auf "Versicherungen" sind uns die natürlichen, lebensrettenden, menschlichen Instinkte und überhaupt die Fähigkeit, rasch und wirksam zu handeln, schon weitgehend abhanden gekommen. Wenn sich die Demokratie als unfähig zur Problemlösung erweisen sollte, wird man sie zu späterer Zeit auf die Anklagebank setzen.





Dr. Thomas Hauschka, Puch