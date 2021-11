Unfähiges Treiben der Politik

Eine sehr schlechte Diagnose. Arroganz, Druck von der Wirtschaft und keine Ahnung von medizinisch-technischen Maßnahmen bescheren uns allen diese Widrigkeiten für unser Leben. Wenn ich auf Grund der derzeitigen Situation bei einem notwendigen Krankenhausaufenthalt Probleme bekomme, würde ich die politisch Verantwortlichen in dieser Republik verklagen. Warum schaut man seitens der Behörden untätig diesem unfähigen Treiben unserer Politik noch zu? Was derzeit passiert, erscheint mir schon im Grenzbereich für Leib und Leben und das in Österreich. Es ist bereits 50 nach 12. Gemma endlich impfen!

Hermann Schmidt, 5071 Siezenheim