Unfaire Bezeichnung "Lost Generation"

Erst heute, 10. Dezember 2020, wurde meine Generation in der Nationalratssitzung von der Opposition, als "Lost Generation" bezeichnet. Meine Frage ist jetzt, wie viel Vertrauen haben die Politiker in uns, wenn sie davon ausgehen, dass wir nach einigen Monaten Homeschooling verloren sind? Wir haben gelernt, mit den Problemen lösungsorientiert umzugehen, und das macht uns fit für die Zukunft. Denn solche Situationen kann man nicht proben, nur Übung macht den Meister.

Auf eine gewisse Art und Weise können wir sogar froh sein. Wir können sagen: "Wir sind während einer Pandemie in die Schule gegangen und sind über uns hinausgewachsen." Wer kann so was denn schon sagen? Wir erleben momentan etwas Einzigartiges, aber nur, weil es einzigartig ist und wir deswegen weniger im Schulgebäude sind, bedeutet das noch lange nicht, dass wir "verloren" sind. Ganz im Gegenteil, wir können vermutlich besser mit der Digitalisierung umgehen als viele vor uns. Die Verwendung von MS Teams oder Zoom ist mittlerweile alltäglich, wir lernen alle durch diese Situation dazu.

Ich finde es sehr unfair, uns als "Lost Generation" zu bezeichnen, obwohl die wenigsten von uns verloren sind.

Man könnte sich Pippi Langstrumpf als Vorbild nehmen: "Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe."









Helene Malata (18), 5101 Bergheim