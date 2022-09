Unfassbares Tierleid

Beim Anblick der Bilder aus dem Mastbetrieb in Niederösterreich verschlägt es einem fast die Sprache und man fragt sich: Wie kann das in Österreich passieren? Es gibt doch die immer wieder genannten Kontrollen durch die Behörden oder schauen die bei derartigen Missständen weg, weil es auch ihnen zu viel ist? Hier hat man auf jeden Fall den Eindruck, ansonsten würde man bei einem Betrieb, der bereits seit 2013 "auffällig" ist, öfter kontrollieren. Absolut unverständlich jedoch ist, dass es die Behörden auch jetzt immer noch nicht als notwendig erachten, diesem Menschen die Tiere wegzunehmen. Ein Mensch, der wehrlose Lebewesen derart behandelt hat, wird seine Einstellung dazu nicht ändern. Und jedem, der meint: "Ach, schon wieder eine, die sich über Kleinigkeiten aufregt oder Bauern schlechtmachen will", rate ich, sich die Bilder anzuschauen.

Claudia Fierthner, 5020 Salzburg