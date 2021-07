So viel Unverständnis gegenüber Almbauern, so viel Ablehnung der herkömmlichen Almwirtschaft, so viel Gleichgültigkeit gegenüber den Weidetieren, ist unerklärlich und ich finde das bösartig. Ja, Weidetiere sind kein Wolfsfutter und sollen es nicht sein! Wie abgehoben sind die Entscheidungsträger, die nur zusehen und die Problematik nicht lösen (wollen). Es ist nicht zu fassen.



Karl Brunner, 9020 Klagenfurt