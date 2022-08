Unfinanzierbarkeit der Pensionen?

Man müsste endlich Pensionen über 4000 Euro netto abschaffen, die bekommen wohl viele, ob man sich das verdient hat, ist wohl eine andere Frage. Um den Generationenvertrag aufrecht erhalten zu können, sollte man das gesetzliche Pensionsalter abschaffen und die Pension nur mehr jenen gewähren, die die festgelegten Beitragsjahre ihre Beiträge eingezahlt haben. Dies wäre viel gerechter, denn wer ewig studiert oder aus welchen Gründen auch immer zu wenige Jahre Beiträge einzahlt, sollte er später in Pension gehen können. Dies würde ich mir von Politikern wünschen, die ja immer von Leistung muss belohnt werden reden, dass sie das endlich beschließen. Bei den zukünftigen Pensionsverhandlungen würde ich mir wünschen, dass jene Jahrgänge 1954 bis 1957 endlich Gerechtigkeit erfahren und ihnen die gestohlenen 12 bis 15 Prozent nachbezahlt werden! Ich kann nur hoffen, dass die derzeitige Politikergeneration mit mehr Hausverstand und Gerechtigkeit agiert, denn so würden auch Pensionen in weiterer Zukunft gesichert sein.

Jakob Strasser, 5201 Seekirchen