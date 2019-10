Unfreundliches Sicherheitspersonal am Flughafen Wien

Am Montag, 7. 10. 2019 traf ich (mit fünf Personen) mit der AUA-Maschine aus Moskau kommend verspätet um ca. 16.30 Uhr in Wien an. Da wir einen Anschlussflug nach Salzburg hatten, und bereits Boarding war, und wir nochmals durch die Sicherheitskontrolle mussten, ersuchten wir die vor uns stehenden Personen mit der Bitte uns vorzulassen, da wir sonst unseren Anschlussflug versäumen. Alle vor uns stehenden Leute ließen uns freundlicherweise anstandslos den Vortritt. Meine Sportlerin Alisa Buchinger, welche zu unserer (Sportgruppe) gehörte, war etwas hinter uns, da sie im Flugzeug weiter hinten saß. Ich rief ihr zu, sie soll zu uns nach vorn kommen, das bemerkte ein Sicherheitsbeamter und spielte förmlich seine für ihm glaubende Macht aus. Es stellte sich der Frau entgegen und schrie sie an sie müsse sich jetzt wieder ganz hinten anstellen. Die Frau sagte nur zu ihm, ich versäume das Flugzeug, wenn ich mich wieder hinten anstellen muss. Darauf er mit forschen Ton, dass interessiert mich nicht es haben viele andere Leute auch schon einen Flug versäumt und sie musste sich von neuen hinter der Warteschlange anstellen.

Anschließend wartete ich nach der Sicherheitskontrolle auf die Frau, wir liefen dann schnell möglichst zum Abflugs-Gate, wo der Herr von der AUA von unserer Gruppe informiert wurde, dass noch zwei Personen kommen. Wir kamen beim Boarding-Einlass an, der Herr von der AUA sagte uns dann auch noch ihr seit eine Minute zu spät, das Boarding ist geschlossen und der Zubringer Bus fährt gerade ab. Ich glaube mit etwas mehr Gefühl und Verständnis würden viele Passagiere ihren Anschlussflug bei Verspätung doch noch erreichen.

Die Fluggesellschaften würden sich dadurch viel Arbeit, Ärger und natürlich auch Geld durch Umbuchungen sparen.



Manfred Eppenschwandtner, Bundestrainer Österr. Karateverband, 5020 Salzburg