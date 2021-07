Ungarn und die EU

Dass in einem EU-Mitgliedsland eine Volksabstimmung über ein EU-Thema solche Wellen schlägt, sollte zu weiteren Überlegungen führen. Der Nachbar Ungarn hat sich historisch immer mit Eigenständigkeit und Nationalbewusstsein hervorgehoben. In diesem Sinne wird auch heute ungarische EU-Politik betrieben. EU-Vereinbarungen werden nur mit einem Nutzen für das Land gesehen und umgesetzt. Der EU kann nur geraten werden, mehr Präsenz in Ungarn zu zeigen, also mehr Programme in Interkulturalität, politischer Bildung und praktischem Austausch mit den EU-Partnern. Zu einem Nationalbewusstsein gehört auch die Umsetzung eines europäischen Denkens.

Als EU-Zukunftsfelder gelten Demokratie, Bildung, Wissenschaft, Ökonomie, Ökologie, Medien, Nachhaltigkeit und Solidarität. Zu beachten ist die Mitgliedschaft des Landes in der UNO, im Europarat, der EU und NATO. Die Grundsätze der internationalen Institutionen ergeben Verpflichtungen im politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und kulturellen Bereich.

Dr. Günther Dichatschek MSc, 6370 Kitzbühel