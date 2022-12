Ungarn vs. EU

Orbán hat es also nicht geschafft, mit seinen Erpressungsversuchen und seiner Quertreiberei. Gratulation an das EU-Parlament. Aber folgt der Hinweis, die EU bzw. Österreich sei auch nicht besser zu Recht? Ich denke nicht. Denn wer kann schon für alle Zukunft ausschließen, dass es jemals Menschen geben wird, die der Versuchung erliegen? Das kann keine Gemeinde, das kann keine politische Partei, das kann keine österreichische Regierung und auch sonst keine Institution. Und das kann auch die EU nicht. Wer ohne Fehl ist, der werfe den ersten Stein. Was wir aber garantieren können und müssen, ist die rückhaltlose Aufdeckung von Korruption und anderen Ungesetzlichkeiten sowie die Entfernung aus öffentlichen Ämtern jener, die sie begangen haben. Und das funktioniert in den meisten EU-Staaten sehr wohl. In Österreich hatten sich Kurz, Strache, Gudenus und Konsorten ebenso wenig an der Macht halten können wie früher in der EU Herr Strasser und jetzt die - nunmehrige - Exvizepräsidentin des Parlaments. Warum? Weil Justiz und Polizei nach wie vor funktionstüchtig und mit fähigen, untadeligen Beamten besetzt sind. Weil es gottlob selbstreinigende Automatismen in unseren Demokratien gibt. Allerdings sollten wir den Bogen mit unserem Geschimpfe über die Politik nicht überspannen. Wenden wir uns von der Politik nicht ab, sondern ihr zu. Sie ist nämlich neben der Justiz, der Polizei und den Medien die vierte tragende Säule unserer Demokratie. Lehnen wir Schreihälse und Egomanen, deren Ränkespiele offensichtlich werden, wenn wir genau hinsehen, ab. Kritisieren wir die Regierung, aber anerkennen wir auch ihre Leistungen. Und hören wir auf, uns "starke Männer" zu wünschen, wir sehen ja, was die aus einem Staat machen. Russland, Ungarn, Türkei, die USA unter Trump führen und führten es uns vor. Sie danken es uns mit Krieg, Armut, Ungerechtigkeit, Korruption und Umweltschäden.



Karl Wagner, 2362 Biedermannsdorf