Ungebremster Zeitgewinn täuscht

Die Tempo-Diskussion spricht bei den Gegnern vorwiegend das Stammhirn an. Das Großhirn hat Sendepause. Bei 100 (Autobahn und Schnellstraßen) und 80 auf Überlandstraßen sind die Fahrzeitverlängerungen meistens sehr gering, weil die herkömmlichen Grenzen 130/100 in weiten Bereichen wegen dichten Verkehra, Baustellen, Tunneln, IG-L etc. eh nicht ausgereizt werden können.

Die stammhirngesteuerten Geschwindigkeitsfanatiker wollen das aber nicht glauben. Schnelle Verkehrsmittel bringen nur vorübergehend einen Zeitgewinn. Sie erhöhen den Aktionsradius und tragen damit enorm zur Umweltbelastung bei.

Viele Untersuchungen haben gezeigt, dass der Mensch seit eh und je etwa eine Stunde pro Tag für Verkehr (zu Fuß, Pferd, Kutsche, Eisenbahn, Auto, Flieger) aufwendet. Bei welcher Baustelle wurden vor 50 Jahren Firmenfahrzeuge aus 100 Kilometer entfernten Bezirken gesehen? Heute ist das Standard, die Fahrzeit zur Baustelle ist entscheidend, die Entfernung spielt nur eine kleine Rolle.

Manfred Uttenthaler, 8053 Graz