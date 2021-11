Wer glaubt, ab jetzt gemeinsam mit Geimpften und Genesenen im Lokal zu sitzen, dem ist der "Take-away-Schmäh" verborgen geblieben: An der Bestellkassa von Selbstbedienungsrestaurants entscheiden sich die Schwindler für ein "Essen zum Mitnehmen". Nach Ausfolgung der Tragetasche nehmen sie ungezwungen an einem der Lokaltische Platz. Es folgt eine Mahlzeit aus dem Papiersack. In "2-G-Zeiten" werden wir eine Hochblüte dieses Tricks erleben.

Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien