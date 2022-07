Ungemütliche Zeiten

Die Weichen sind gestellt für den Untergang dieser Welt. Könnte eigentlich von Karl Kraus stammen, aber auch von Herbert Kickl? Jedenfalls erleben wir eine ungemütliche Zeit, will ich damit sagen. Vor Corona waren eigentlich der Klimawandel und seine negativen Auswirkungen ein Hauptthema. Aber auch die Immigration von unzähligen Flüchtlingen. Überstrahlt mit unguten Gefühlen wurde es durch die Pandemie, die durch gesetzte Maßnahmen der Regierungen letztlich die Gesellschaft entzweite. Dann kam der Krieg in der Ukraine mit all seinen bekannten Folgen. Energiekrise und Inflation und die ständige Konfrontation damit vermiesen uns das Leben. Ich denke, es geht vielen so wie mir, dass man am liebsten Augen und Ohren verschließen möchte, um alles ignorieren zu können. Leider geht das nicht so einfach und so muss sich, unter anderem, meine Generation (1945 bis 1950) mit ungewohnter Problematik auseinandersetzen. Das sollte Grund genug für solidarisches Handeln sein. Allerdings sollten schon zuerst einmal die Reichen unseres Landes und der ganzen Welt dazu aufgefordert werden, sich solidarisch zu zeigen und auf einen Teil ihres maßlosen Vermögens zugunsten der Ärmsten zu verzichten. Allerdings wird das so nicht erreicht werden, daher sollten alle Regierungen dieser Welt entsprechende Maßnahmen setzen. Mir ist klar, dass dieser Wunschgedanke nicht in Erfüllung gehen kann. Man wird aber noch träumen dürfen!



Franz Unterholzner sen., 5020 Salzburg