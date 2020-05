Das ist Österreich. Anstatt den Produzenten des Ibiza-Videos das "Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik" zu verleihen, werden sie jetzt von der Justiz verfolgt. Und einer der beiden unsäglichen Protagonisten ist wieder frisch fröhlich, ohne eine Spur von Anstand, in der Politik tätig. Es ist schändlich, was in diesem Land alles möglich ist. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, die Realität korrigiert sie leider: Wir Österreicher sind doch (!) so!

Karl Simsa, 2380 Perchtoldsdorf