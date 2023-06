Unglaubliche Zustände in der SPÖ

Die SPÖ ist zu bedauern, seit Wochen herrschen dort Zustände, die man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. Wenn man glaubt, dümmer geht nicht mehr, dann bumm und und es geht doch. Zuletzt sind die Stimmen bei der Kampfabstimmung zum Parteivorsitzenden genau verkehrt zugeordnet worden. Es ging 316 : 279 aus, aber nicht zugunsten von Doskozil sondern für Babler .

Begründet wird das jetzt mit einem "entdeckten" Fehler in der Excel-Liste eines Mitarbeiters. Wie kann man das überhaupt jetzt "entdecken" und sagen "so stimmt es jetzt"?

Normalerweise wäre Doskozil nun zu bedauern, aber irgendwie sagt meine innere Stimme "geschieht ihm Recht dem Intriganten". Es trifft aber auch weitere "Parteigrößen". Doskozil hätte den und diese an wichtige Stellen gesetzt. Jetzt werden aber ganz andere Leute auf die wichtigen Positionen gehievt werden.

Bitte ja nicht nachdenken, ob die Wahl vor zwei Wochen von circa 110.000 Parteimitgliedern mit drei Kandidaten richtig ausgewertet wurde, wo doch jetzt eine Wahl von circa 600 Delegierten bei zwei Kandidaten falsch ausgewertet werden konnte. Vielleicht war damals Siegerin Rendi-Wagner vor Doskozil?

Positiv ist jetzt, dass Babler sich nach der Delegierten-Wahl im TV erstmals gut verhalten hat. Er machte keine Luftsprünge sondern sagte "bitte nochmals überprüfen".

Vielleicht aber sollte man überlegen, die Stimmen zukünftig nicht von einem einzigen Menschen in eine Excel-Tabelle eintragen zu lassen, sondern den Wahldelegierten die Hände hochhalten zu lassen, oder Wahlzettel in einer Urne einwerfen, genau wie früher in der guten, alten Zeit.

Ich hoffe, nun sind alle Pannen der SPÖ durch und es kehrt Ruhe ein. Der Marxist hat den Intriganten besiegt.

Ich hoffe, es gibt jetzt ein Ende mit den Pannen der SPÖ.



Ing Rudolf Stebler, 2751 Matzendorf