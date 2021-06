Ungleichbehandlung im Straßenverkehr

Als Nichtjurist tut man sich manchmal schwer mit der Bewertung und Bestrafung von Verwaltungsübertretungen bzw. Straftaten im Straßenverkehr. Gänzliches Unverständnis besteht jedoch dann, wenn sich Fahrzeuglenker Straßenrennen leisten und bei Anhaltung durch die Polizei nicht sofort der Führerschein bzw. Fahrzeug oder Kennzeichen eingezogen werden.

Wie offensichtlich unterschiedlich Fremdgefährdung und/oder nur Eigengefährdung in Straßenverkehr rechtlich beurteilt werden, konnte man in den SN letzte Woche lesen. So wurde einem Mopedlenker, dessen Moped auffrisiert war und doppelt so schnell bewegt werden konnte als erlaubt, die Nummerntafel sofort abmontiert. Gleiches galt für einen Mopedlenker, dessen Reifen abgefahren waren. Andererseits durften die Teilnehmer eines Straßenrennen (218 kmh/h!), welche nicht nur sich selbst, sondern vielmehr andere gefährdet haben, mit der Erwartung einer Anzeige ihre Fahrt weiter fortsetzen. Die Bitte an die Gesetzgebung kann deshalb nur sein, in beiden Fällen sofort gleich vorzugehen. Führerscheinentzug und Abnahme der Nummerntafel ohne Zeitverzug sind wohl wirk- und heilsamer als nach Wochen, wenn eine Anzeige wirksam wird.





Priv.-Doz. Dr. Jörg Hutter, 5020 Salzburg