Ungleiche Pensionserhöhung

Es ist - insbesondere in Vorwahlzeiten - üblich geworden, einer gestaffelten Pensionserhöhung das Wort zu reden. Fast alle Parteien signalisieren selbstverständliche Zustimmung. Ein Schelm, wer dabei an Populismus denkt, weil die Bezieher mittlerer und niedrigerer Pensionen natürlich bei Wahlen die weitaus größte Gruppe sind.

Dabei wird jedoch bewusst vernachlässigt, dass die Bezieher höherer Pensionen bis zur Höchstbemessungsgrundlage natürlich auch deutlich höhere Pensionsbeiträge eingezahlt haben. Es sollte also eigentlich selbstverständlich sein, alle Pensionen bis zu dieser Höhe in prozentual gleichem Ausmaß zu erhöhen. Alles andere erscheint nicht nur unredlich, sondern verstößt auch gegen den Gleichheitsgrundsatz. Lediglich bei Pensionen, die über die ASVG-Höchstpension hinausgehen, erscheint ein Einbremsen argumentierbar.

Generell müsste darüber nachgedacht werden, dass die Pensionserhöhungen allgemein nicht nur an der Inflationsrate bemessen werden sollten, sondern auch am gewichteten Durchschnitt der Kollektivvertragserhöhungen aller Branchen. Dieser gäbe den Produktivitätszuwachs in der Volkswirtschaft wieder, an dem auch die Pensionisten ihren Anteil haben sollten.

Damit die Pensionen auch in Zukunft für den Staat leistbar bleiben, wäre es endlich an der Zeit, eine echte Pensionsreform durchzuführen. Auch wenn dies mühsamer ist, als bei den Pensionszahlungen selbst zu sparen und nur mit einigen Wahlzuckerln Sand in die Augen der Wähler zu streuen.

Schließlich ist auch noch einzufordern, dass endlich die kalte Progression - wie immer wieder versprochen - abgeschafft wird, da ansonsten weiterhin alle Erhöhungen von Löhnen, Gehältern und Pensionen zu einem nicht unerheblichen Teil nicht den eigentlichen Adressaten zufließen, sondern in völlig ungerechtfertigter Weise - sozusagen als "Körberlgeld" - dem Staatssäckel.

Dr. Günther Pacher, 9800 Spittal