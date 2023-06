Ungleichgewicht bei Vermögen

Deutlich zunehmende Vermögenszuwächse im Bereich ganz großer Vermögen bei gleichzeitig stagnierenden bzw. schrumpfenden Vermögen in mittleren und kleinen Vermögensbereichen sorgen für bedenkliches Ungleichgewicht in der allgemeinen Vermögensaufteilung. Dies sorgt für Diskussionspotenzial auf allen Ebenen. Nur allzu oft schaffen dabei nicht sachorientierte, sondern ausschließlich klientelbezogene Vorschläge den Weg an die Öffentlichkeit. Grundsätzlich sollte eigentlich außer Streit stehen, dass Vermögen, welches eklatante Zuwächse an den Börsen ohne nennenswerte Wertschöpfung und Generierung von Arbeitsplätzen in den ökonomischen Kreisläufen ermöglicht, von einer entsprechenden Abgabe erfasst werden sollte. Den Vorwurf, dass dann Kapital in großem Ausmaß abwandere und Arbeitsplätze gefährdet seien, könnte man dahingehend entkräften, dass man Betriebsvermögen operativ tätiger Betriebe unangetastet lässt. Zudem sollten dann letztlich abgabenpflichtige Vermögensteile EU-weit einheitlich besteuert werden.

Einem weiteren Einwand, dass bei Vermögensabgaben viele Haus- und Grundbesitzer "zum Zug" kämen, könnte man mit laufender Evaluierung von entsprechend großzügigen Freibetragsgrenzen entgegentreten. In diesem Zusammenhang sollte eine längst fällige Anpassung der Einheitswerte an die Verkehrswerte erfolgen. Liegenschaften, in besonderen Gunstlagen mit aus dem Ruder laufenden Grundstückspreisen, sollten einer progressiv gestalteten Grundsteuer unterzogen werden.



Ernst Maier, 6395 Hochfilzen