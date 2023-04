Unglücklich das Land, das keine Helden hat

Zum Interview mit Rainer Hochhold über Anton Wallner: In Krisen- und Kriegszeiten brechen bis dahin nicht gekannte und unvorhersehbare Entwicklungen die vertrauten Strukturen auf. Der gewohnte Alltag, Gesellschaftsstrukturen sowie materielle Sicherungssysteme verlieren ihre Grundlagen. Die sich ändernden politischen, wirtschaftlichen, soziokulturellen und religiösen Gegebenheiten verwandeln das Gesellschaftsleben grundlegend. Anton Wallner wurde in eine Zeit des gewaltigen Umbruchs hineingeboren.

Der Autor Rainer Hochhold setzt sich völlig unzureichend mit den (auch räumlich) komplizierten Verhältnissen vom Ende des Erzstiftes Salzburg bis zur endgültigen Eingliederung in die österreichische Monarchie auseinander. Der Autor betrachtet die Geschehnisse einseitig. Das laut Hochhold in Pinzgauer Pfarren gesehene Vorbild Bayern repräsentierte keineswegs die Interessen der Gebirgsbewohner. In den salzburgischen Gebirgsgerichten beobachtete man bereits vor 1809, welche Zukunft im straff zentralistischen Königreich Bayern bevorstand. Die agrarisch geprägte Bevölkerung fürchtete um ihre althergebrachte Lebensweise einschließlich ihrer Traditionen. Die mit aller Härte und Strenge vorangetriebenen Reformen, die selbst in Bayern in späteren Jahren vielfach zurückgenommen wurden, stellten eine totale Überforderung zahlreicher Gebirgsbewohner in Tirol und Salzburg dar.

Die massenhaften und teils mit brutaler Härte vorgenommenen bayerischen Rekrutierungen lassen ein anderes Bild erscheinen, als dies Hochhold zeichnet. Es fehlt den Aussagen daher die Einbettung in den historischen Kontext. Zu jener Zeit bedurfte es besonderen Muts, sich als Kommandant wählen zu lassen. Haus, Hof und Familie waren in hohem Maße bedroht. Die Erschießungen von Johann Philipp Palm in Braunau und Andreas Hofer in Mantua auf direkten Befehl Napoleons sind nur Beispiele.

Eine Auseinandersetzung Hochholds mit der Frage, inwieweit möglicherweise Elise Wallner - ob bewusst oder unbewusst - die Geschichte ihres Vaters verändert wiedergab, fehlt. Anton Wallner hatte zwischen den letzten Kämpfen, seiner Flucht nach Wien und dem dort bald folgenden Tod wohl wenig Zeit zum Ersinnen abenteuerlicher Geschichten. Immerhin dürfte Elise Wallner in ihrer Zeit als Haushälterin bei Pater Haspinger unzähligen Erzählvarianten alter Veteranen gelauscht haben. Methoden der historischen Netzwerkforschung und Fragestellungen der Erinnerungsforschung wären hierbei hilfreich gewesen.

Wie eng die Wertschätzung zwischen den Nachkommen von Andreas Hofer und Anton Wallner war, beweist die Tatsache, dass Elise Wallner den Urenkel von Andreas Hofer in Salzburg aus der Taufe hob. Letztendlich entscheidend an Personen wie Anton Wallner, Josef Struber, Jakob Strucker, Kaspar Steger, Johann Panzl etc. war, dass die Aggressoren nicht sie und ihre Schützen waren, sondern Frankreich, Bayern und deren Verbündete, die in die Gebirgsländer mit aller Brutalität einfielen. Gar zu leicht unterliegt man daher der Täuschung durch eine Täter-Opfer-Umkehr. Als Antwort auf das im Interview wiedergegebene Brecht-Zitat sei zurückzitiert: "Unglücklich das Land, das keine Helden hat. Sie vertreten eine Sache, die größer ist als sie selbst. Auch in der Demokratie können wir sie gebrauchen." (NZZ, 22. 5. 2017).





Herbert Handlechner, 5221 Lochen am See