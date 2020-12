Uni ist auf dem Weg in die Zukunft

Der Wirbel der vergangenen Tage um den Herrn Rektor hat auch seine positiven Seiten. Der Öffentlichkeit wurde bewusst, dass in einer so wichtigen Institution wie der Universität Salzburg intensive Bemühungen im Gange sind, den richtigen Weg in die Zukunft zu finden. Dass jede Veränderung - und sei sie noch so sinnvoll - Widerstände hervorruft, ist spätestens seit der Erfindung des Automobils allgemein bekannt. Der Abwahlantrag im Senat bot auch die Gelegenheit für die Befürworter des neuen Wegs, sich zu positionieren.

Die Petition "Plusgemeinsam" haben bis jetzt immerhin 423 Personen unterschrieben, ohne dass dafür groß Werbung gemacht wurde. Sachargumente sind wichtig, sie sind aber nicht alles. Auch der Ton ist nicht zu unterschätzen. Dass nunmehr die Kommunikation verbessert werden soll, ist der richtige Weg.

Bei dieser Gelegenheit ein Appell an die Politik in Stadt und Land: Bitte fühlen Sie sich immer zuständig, wenn es um die Belange und die Unterstützung unserer Universität geht, auch wenn Bildung nicht in Ihr Ressort fällt. Helfen Sie mit, dass unsere Universität den Stellenwert in der Stadt erhält, der ihr gebührt.







Dr. Rudolf Aichinger, Präsident Alumni Club,, Universität Salzburg