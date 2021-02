Zum Interview "Das Wichtigste: Ins Gespräch kommen" (SN vom 24. 2.) von Hedwig Kainberger mit Rektorin Elisabeth Gutjahr. In dieser Befragung fehlt mir die Erwähnung der Abteilung für bildende Kunst, die seit 1976 in die Universität Mozarteum integriert ist und einen nicht geringen Teil der Studierenden ausmacht. Als "Urgestein" der Abteilung für Bildende Künste - Kunst und Werkpädagogik war ich von Beginn an bis zu meinem Ruhestand 2015 dort als Lehrender für Grafik tätig. Noch immer ist es leider nicht im Bewusstsein der Bevölkerung, dass die Universität Mozarteum nicht nur eine Musikuniversität ist, sondern auch Bühnenbild, Schauspiel und vor allem Bildende Kunst und Kunstpädagogik als Studium anbietet.





Prof. Herwig Bayerl, 5020 Salzburg