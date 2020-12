Universität muss leistungsfähiger werden

Zu "Führungskrise an der Uni spitzt sich zu", SN 9. 12. 2020:

Mit Befremden konnte ich alle wesentlichen Details über den anonymen Antrag zur Abwahl des Rektors in den SN nachlesen, nachdem seit Samstag sorgfältig orchestrierte kurze Meldungen zu dem Thema und Stellungnahmen in den Medien aufgetaucht sind; so soll offenbar die Meinungsbildung in der Öffentlichkeit geprägt werden. Der Abwahlantrag lässt laut SN "auf gute juristische Kenntnisse schließen" und ich nehme an, ein Kommunikationsprofi leitet die Kampagne, die in gewissen Punkten, durchaus ironisch gemeint, an die letzte Abwahl eines Rektors vor neunzehn Jahren erinnert.

Diese Vorgangsweise durch anonyme Initiatoren schadet der Paris-Lodron-Universität Salzburg (PLUS) und ist meiner Ansicht nach unakademisch. Manche Details der angeführten sechs Punkte wirken ziemlich konstruiert. Jahrelang wurde beklagt, dass die Universität Salzburg in verschiedenen Uni-Rankings nur auf abgeschlagenen Plätzen auftaucht. Nun hat Rektor Hendrik Lehnert eine klare Außensicht eingebracht, möchte mit seinem Team Innovation stärken, lange verschleppte Probleme bereinigen und die Universität auf die Zukunft ausrichten.

Ein Blick auf öffentlich zugängliche Dokumente zeigt sehr klar, worin das Problem besteht: Die Universität Salzburg hat eine hervorragende personelle Ausstattung, einen idealen Standort, aber einen viel geringeren Erfolg bei der Drittmitteleinwerbung als andere österreichische Volluniversitäten. Das wurde übrigens durch den Rechnungshof bei einer der Fakultäten moniert. Die vorgeschlagene Umstrukturierung soll die Universität deutlich leistungsfähiger und internationaler machen.

Die "Führungskrise" ist daher aus meiner Sicht eine "Anpassungskrise" auf dem Weg zu einer sich ständig weiterentwickelnden Universität. Solche anonymen "Zwischenspiele" rauben Energie und lenken vom Ziel ab.





Franz Neubauer, emeritierter Univ.Prof. für Geologie, 5020 Salzburg