Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass endlich die unleidige Diskussion um den

Literaturnobelpreis an den Peter Handke aufhört, oder wie einer der Leserbriefschreiber ernsthaft fragt: "Hat Handke den Nobelpreis verdient?"

Was für eine Frage und wer sind wir denn, dass wir den Spruch des Nobelpreis-

Komitees in Frage stellen? Die haben gesprochen, entschieden und damit basta!

Lasst doch bitte endlich einmal ruhen die Toten, die auch ohne Handke gestorben

wären, so traurig und schaurig das alles ist.







Josef Blank, 5061 Elsbethen