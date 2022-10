Unmenschliches Verhalten in einer Hofer-Filiale

Ich war am Samstag in der Hofer-Filiale Friedensstraße einkaufen. Mir ist dabei eine tapfere ältere Dame aufgefallen, die sich trotz eines Rollators auf Grund ihrer sofort erkennbaren Gebrechlichkeit nur sehr mühsam und langsam fortbewegen konnte.

Umso größer war mein Entsetzen, als ich bei der Kasse Zeuge folgenden Vorfalls wurde:

Nach Bezahlung öffnete die Kassiererin eine Tasche dieser Dame und fand darin einige weitere Lebensmittel. Sie wurde daraufhin von der Kassiererin vor allen Kunden des Diebstahls bezichtigt. Es wurde dann ein junger Mann gerufen, der sich hinter der Kassa mit ihr beschäftigte.

Nachdem ich bezahlt hatte, mischte ich mich ein, um sie zu unterstützen. Die eingeschüchtert und verzweifelt wirkende arme alte gebrechliche Frau, die sich beim Sprechen nicht leicht getan hat, sagte mir, dass sie 89 Jahre alt sei und sehr wenig Geld habe, weil sie nur eine Mindestrente bezieht.

Der junge Mann hat dann eine junge Kollegin gerufen und dann gingen sie mit der Dame in einen Raum, um sich dort weiter mit ihr zu beschäftigen. Natürlich hätte die Dame alle Waren bezahlen müssen und es wäre in Ordnung gewesen, das von ihr zu verlangen. Ich finde es aber unmenschlich, mitleidlos und völlig überflüssig, dieser gebrechlichen kranken alten Frau, die trotz ihres Rollators nicht mehr lange in der Lage sein wird, sich selbstständig fortzubewegen, noch so etwas anzutun.



Bruno Burgstaller, 5020 Salzburg