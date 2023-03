Unnötige Aufregung

Schließe mich voll und ganz dem "Standpunkt" des weisen Alexander Purger in der SN vom 18. März an.

Eine ÖVP-FPÖ Koalition in Niederösterreich ist von vorneherein sicher keine Katastrophe, wie jetzt viele, vor allem in den Medien und in der Künstlerschaft meinen. Man darf auch nicht so naiv sein, wie Hans Bürger in der ZIB 1 am 17. März, der in seinem Gastkommentar ganz außer sich war, dass das, was während des Wahlkampfes gesagt wird, nach der Wahl nicht eingehalten wird. Herr Bürger, denken Sie doch beispielsweise an Bruno Kreisky, der vor der Abstimmung über das Atomkraftwerk Zwentendorf sagte, er werde zurücktreten, wenn die Wahl nicht im seinen Sinne ausgehe: Er ist nach der verlorenen Abstimmung geblieben. Es ist kein Fehler, eine Situation manchmal pragmatisch zu lösen. Man sollte meinen, dass eine Erpressung des SPÖ-Obmannes in Niederösterreich eigentlich schlimmer ist als der Versuch, mit einer bisher abgelehnten Partei zusammenzuarbeiten. Gut, dass sich Landeshauptfrau Mikl-Leitner nicht auf diese schamlose Erpressung eingelassen hat.



o. Univ.-Prof. Dr. Andreas Lippert, 2380 Perchtoldsdorf