Unnötige Verstrickungen

Frau Barbara Tuchman müsste heute in ihrem "Die Torheit der Regierenden" nur Vietnam durch Afghanistan ersetzen und es wäre alles bezüglich der entsetzlichen Fehlentscheidungen der letzten Jahrzehnte in diesem Land beschrieben. Dass die menschliche Torheit auch vor der Selbstzerstörung nicht zurückschreckt, hat sie 1984 auch schon gesehen: "Warum hält die amerikanische Wirtschaft am ,Wachstum' fest, wenn sie damit doch nachweislich die drei Grundvoraussetzungen allen Lebens auf unserem Planeten - Boden, Wasser, unverschmutzte Luft - bis zur Erschöpfung verbraucht?" Ja, die Aufforderung von Bruno Kreisky, "Lernen'S bissl Geschichte", sollte sich jede Politikerin, jeder Politiker auf den Arbeitstisch stellen!

Harald Büchele, 6020 Innsbruck