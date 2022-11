Unnötiger Lärm und schädlicher Feinstaub

Am kommenden Mittwoch wird in Salzburg wieder das Thema Laubbläser auf den Tisch kommen. Und zwar unter dem Aspekt Lärm. Weil die Luft in Salzburg nicht schlecht genug ist, durfte nämlich bis jetzt kein Verbot erlassen werden (im Gegensatz zu Graz zum Beispiel).

In Bezug auf den unnötigen Lärm muss erst ein Ansuchen an das Wirtschaftsministerium gestellt werden. Dass dort die Zuständigkeit für Lärm liegt, ist nicht unbedingt logisch. Logisch erscheint jedoch, dass Gewerbetreibende ihre Geräte auch verkaufen möchten.

Ähnlich wie beim eben wieder zurückgenommenen Luftachtziger auf der Autobahn in Salzburg wird erst dann etwas unumgänglich und beschlossen, wenn es schlimm genug ist. Sobald Grenzwerte unterschritten werden, geht's wieder munter drauflos. Ist das die Intention einer gefälligen Politik, um das Wahlvolk nicht zu verärgern?

Wenn ich im großen Hof meiner Wohnanlage die Angestellten der Reinigungsfirmen der GSWB (angeblich "gemeinnütziger" Salzburger Wohnbau) beobachte, ärgert mich nicht nur der Lärm und seine Schallverstärkung im Innenhof, es wird auch für die Atemwege schädlicher Feinstaub aufgewirbelt, die Angestellten tragen keine Schutzmasken (wo bleibt das Arbeitsinspektorat?), sie brauchen viel länger als mit einem Rechen oder Besen, jedes einzelne Blatt wird zeitraubend weiterbefördert. An ein Öffnen der Fenster- oder Balkontüren auf dieser (der sehr verkehrsreichen Straße abgewandten) Seite ist nicht zu denken. Abgesehen davon: Kleinlebewesen werden ebenso vernichtet wie bei den sinnlosen und für die Biodiversität schädlichen Rasenrobotern.

Wie lange müssen wir das noch schlucken?



Andrea Nießner, 5020 Salzburg