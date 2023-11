UNO ist zahnlos geworden

UNO-Generalsekretär Guterres und viele mehr sprechen von Kriegsverbrechen, wenn es darum geht, dass Israels Militär gegen die Hamas vorgeht und versucht, die Geiseln zu retten. Wie - so frage ich mich - würden denn die Israel-Kritiker vorgehen? Das "Kriegsverbrechen" der HAMAS vom 7. Oktober ignorieren? Die Geiseln der Hamas überlassen? Wenn die UNO meint, sie müsse sich einmischen, dann ja, unbedingt, wer sonst hätte das Mandat, wenn nicht die UNO. Dann aber bitte sofort UNO-Truppen schicken, die gegen die Hamas vorgehen, die Schuldigen den 7. Oktober betreffend suchen und die Geiseln befreien. Mich machen diese Wortspender wie Guterres, die eine zahnlose und inkonsequente UNO lediglich verwalten, irgendwie zornig. Wer sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzt, der sollte es genau in solchen Konflikten mit Taten und nicht nur mit Worten tun. Herr Guterres und Konsorten, reisen Sie in den Gazastreifen, suchen Sie die Geiseln und beruhigen Sie die Hamas. Ein paar Blauhelme werden sich schon finden, die Sie sich aufsetzen können. Und setzen Sie sich ab sofort tatkräftig ein, damit solche Konflikte erst gar nicht geschehen, lösen Sie die Probleme; und treiben Sie es voran, dass die UNO reformiert wird, denn wenn jedes Mandat nur einstimmig verabschiedet werden kann, mein Gott, was soll dann anderes rauskommen als der Ist-Zustand?



Günter Österer, 5020 Salzburg