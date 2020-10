China, Kuba und Russland sind u.a. in den UN-Menschenrechtsrat gewählt worden. Prima, da könnte man den Almbauern ja auch vorschlagen, ihre Schafe von Wölfen bewachen zu lassen! Die gesamte UNO und viele ihrer Teilorganisationen stecken in einer gewaltigen Krise, es wäre an der Zeit, deutliche Reformen in Angriff zu nehmen!

Manfred Waldner, Fulpmes