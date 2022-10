Zu "Bildungsminister will den Lehrberuf attraktiver machen" (SN v. 27. Oktober):

Nach mehr als 25 Jahren Tätigkeit als Lehrer wundert mich im Bildungsbereich eigentlich gar nichts mehr. Die Ankündigung von Minister Polaschek, die Volksschullehrer-Ausbildung wieder auf drei plus zwei Jahre zu verkürzen, gibt nun jenen recht, die schon bei der Einführung der verlängerten Ausbildung vor dem Mangel an Lehrer/-innen gewarnt haben. Für die Reform kann der jetzige Minister natürlich nichts. Seine Forderung allerdings, dass Bachelor-Absolvent/-innen neben einer vollen Anstellung eine Masterausbildung absolvieren sollen, zeigt aber, wie wenig Ahnung er (und seine Berater/innen) vom Schulbetrieb haben. Gerade die ersten Jahre sind in der Schule die anstrengendsten, weil den neuen Lehrkräfte schlichtweg die Routine fehlt und das Umsetzen der Theorie in die Praxis des "In-einer-Klasse-Stehens" schwerer ist als wahrscheinlich erwartet. Dazu käme die extreme Benachteiligung von Lehrerinnen und Lehrern, die "auf dem Land" lehren. Man kann für die Schüler/-innen nur hoffen, dass mehr Menschen den Lehrberuf wählen. Solange es allerdings Unruhe in der "Bildung" gibt (Stichworte: Neue Lehrpläne, Dokumentations"wut", Herbstferien, …), besteht aber wenig Hoffnung.





Mag. Wolfgang Ölzant, 8583 Edelschrott