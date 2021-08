Unruhige Kinder werden immer mehr

Ein Bub ist "völlig verstört, enttäuscht und den Tränen nahe", weil er keinen Zutritt zu einer Cocktailbar bekommt? Der Großvater fühlt "einen Schlag in die Magengrube" und will nach diesem "Vorfall" niemals mehr einen "Fuß in das Lokal setzen"? Klingt ziemlich dramatisch und empörend! Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder, die in Hotels oder Lokalen völlig ungehemmt "ihren Interessen nachgehen" können, immer mehr werden.

Bedauerlicherweise müssen halt dann die gut erzogenen Kinder die Folgen mittragen.



Ingrid Dammayr, 4320 Perg