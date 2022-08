Uns geht es so gut wie nie

Ich bin nach fast 50 Arbeitsjahren mit 67 in Pension gegangen und ärgere mich über die, die immer betonen, wie viel sie in ihrem Leben geleistet haben. Die Briefe strotzen nur so von Selbstlob und Ignoranz der jungen Generation gegenüber.

Vielleicht sollten wir dankbar sein, dass wir überhaupt die Möglichkeiten dazu hatten. Wir hatten die beste Lebenszeit aller Generationen und sollten nicht über die Jungen urteilen, die noch gar nicht die Gelegenheit hatten, sich zu beweisen, so sie nach dem Chaos, das wir in dieser Welt angerichtet haben, überhaupt noch die Chance dazu bekommen.

Vielleicht können wir uns besser selbst bei der Nase nehmen und darüber nachdenken, welche Welt und welchen Schuldenberg wir unseren Kindern und Enkel überlassen haben.

Wir hatten keine Sorgen wegen eines Klimawandels, keine Sorgen wegen des Arbeitsmarktes und der letzte Krieg war auch schon längst vorbei. Alles ist nur bergauf gegangen, alles ist gewachsen.

Um die Schäden, die wir der jungen Generation vererbt haben, wieder etwas auszugleichen, könnten wir Senioren etwas zurückstecken und auf eine Erhöhung der Pensionen verzichten.

Die Kreuzfahrtschiffe und Touristenbomber sind voll mit Alten. Noch nie ist es den Menschen nach ihrem Arbeitsleben so gut gegangen wie uns.

Also schauen wir nicht zurück, sondern auf unsere Kinder und Kindeskinder.





Friedrich Sorger, 5020 Salzburg