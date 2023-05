Uns geht es so gut wie nie

Der Artikel von Alexander Purger "Wie wir alle Herbert Kickl ins Bundeskanzleramt jammern" (SN, 15. Mai 2023) spricht mir aus der Seele.

Keine Frage: Zehn bis fünfzehn Prozent der Bevölkerung (insbesondere Alleinerziehenden und Mindestpensionsbezieherinnen) geht es wirklich nicht gut. Auch das Wohnungsproblem ist absolut relevant.

Aber die immer wiederkehrende Aussage, die Armut sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen, kann ich schwer nachvollziehen.

Noch nie waren so viele Autos auf der Straße, noch nie waren diese so groß und teuer. Flugreisen freuen sich größter Beliebtheit, für gutes Essen und Trinken fährt man weite Strecken. Dass Teilzeitarbeit schon fast als normal angesehen wird, muss man sich leisten können - ist daher wohl auch kein Zeichen von Armut. Viele diesbezügliche Beispiele könnte man noch anführen.

Natürlich ist nicht alles perfekt, zum Beispiel die Entwicklung im Gesundheitswesen, aber insgesamt werden uns sicher drei Viertel der Weltbevölkerung für unser Sozialsystem und unseren Wohlstand beneiden.

Aber einer Partei zu vertrauen, die eine klar rechtsnationale Schlagseite und eine unklare Abgrenzung zu Gruppen mit ewiggestriger Ideologie aufweist, ist ein sehr gefährliches Spiel. Diese Ideologie hat uns schon einmal in den Abgrund geführt. Dieser Partei Macht und Stimme zu geben, heißt, aus der Geschichte nichts gelernt zu haben.







Dr. Peter Seitinger, 5020 Salzburg