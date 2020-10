Unser Gesundheitssystem funktioniert

Im Mai 2020 wurde bei mir eine akute Halswirbelsäule-OP in der Christian-Doppler-Klinik notwendig. Nach anfänglicher Besserung traten aber ab Ende August/Septemper wiederum deutliche Verschlechterungen auf, sodass infolge bereits zunehmenden massiven Lähmungserscheinungen an Armen und Beinen leider nochmals eine zweite Akut-HWS-OP notwendig wurde.

Zuvor hat mein Hausarzt Dr. Hoyer in Hof schnellstens viele aufwändige und notwendige Voruntersuchungen angeordnet, und diese wurden auf Grund der Dringlichkeit allesamt binnen drei Wochen ausgewertet, wodurch schon am 22. 9. eine notwendige weitere OP durchgeführt werden konnte. Ich bin kein Privatpatient

(mehr) und durfte nun feststellen, dass unser neues ÖGK-System unbürokratisch und in dringenden Fällen wohl bestens funktioniert!

Mein Dank gilt auch dem gesamten CDK-Neurochirurgie-Team mit Dr. Pöppe und Dr.

Krainz und dem ausgesprochen freundlichen und engagierten Stationspersonal. Ich erlebe somit, wenn der Hut brennt, dann ist alles auf Schiene. Danke!





Kurt Leitner, 5303 Thalgau