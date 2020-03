Unser Rechtsstaat ist in Gefahr

Wir werden täglich von sämtlichen Medien mit einer Fülle von Informationen überflutet. Eine der grundlegendsten Änderungen betreffend das Epidemiegesetz wird aber - wohlweislich - nicht diskutiert.

Der Paragraph 32 des Epidemiegesetzes regelt den Anspruch von Unternehmen auf Entschädigung ihres Verdienstentgangs, wenn durch das Eintreten bestimmter Umstände, die Schließung des Betriebes angeordnet wird. Die COVID-19-Pandemie und die damit von der Regierung beschlossenen Maßnahmen erfüllen genau diese Umstände (die Benennung des Virus COVID-19 fehlt natürlich im Gesetz). Dieses Gesetz galt bis 15. 3. 2020 über Jahrzehnte und hätte viele Härtefälle abgefangen, es wurde jedoch am 16. 3. 2020 mittels Verordnungsermächtigung durch das COVID-19-Maßnahmengesetz teilweise ersetzt und in den wesentlichen Punkten zeitlich außer Kraft gesetzt.

Die Unternehmen müssen daher fast die ganzen Verluste der COVID-19 Maßnahmen ihrerseits tragen. Durch die Einführung der Kurzarbeit erhalten sie einen Großteil der Lohnkosten zurück, müssen diese aber bis zu 90 Tage vorfinanzieren. Wer kann sich das leisten? Hinzu kommen noch Kosten für Miete, Verwaltung, Betriebskosten, Warenbestand etc., und dies bei einem 100%igen Einnahmenausfall! Es ist abzusehen, dass viele Unternehmen sich die erzwungene Schließung und die unzureichenden Maßnahmen der Regierung nicht leisten können und in die Insolvenz schlittern. In weiterer Folge werden viele Arbeitnehmer/-innen gekündigt werden. Der derzeitig beschlossene "Härtefallfonds" ist nicht mehr als der besagte "Tropfen auf dem heißen Stein".

Ist ein Rechtsstaat, der in einer Krisensituation bestehende Gesetze durch fragwürdige Verordnungen umgeht, noch ein Rechtsstaat?

Beatrix Schiller, MSc

5163 Palting

Quelle: SN