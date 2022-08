Unser Sozialstaat ist beispielgebend

In den SN vom 17. August hat Andreas Koller zwei Artikel platziert, für die er eigentlich vor den Vorhang gehört: den Leitartikel "Fakten helfen gegen den Verdruss" und die Glosse "Kleine Tipps fürs Sommergespräch".

Im Leitartikel wird endlich einmal ausgesprochen, dass unser Sozialstaat beispielgebend und unsere Regierung, die dafür letztlich verantwortlich ist, sogar von NGO's, aber natürlich auch von der Opposition ungerecht gegeißelt wird. Die Frage, ob es gut wahr, die Regierungsinserate zu kriminalisieren, ist nur zu berechtigt!

In der Glosse wird endlich einmal (allerdings erst nach vielen Jahren "Sommergespräche") von jemandem kritisiert, dass diese Sendung immer in erster Linie nur der Profilierung der ORF-Diskussionsleiter dient und die Gesprächspartner zu wenig zu Wort kommen oder vorzeitig unterbrochen werden. Dass das noch keinem Journalisten bisher aufgefallen ist? Hier sollte sich der ORF endlich einmal ein Beispiel an deutschen Sendungen dieser Art nehmen.



Günter Braun, 1020 Wien