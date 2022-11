Unser Steuergeld wird verschleudert

Ich bin grundsätzlich für Unterstützung, Erweiterung, Innovationen, klimafreundliche Ideen usw. Was aber jetzt mit Steuergeldern alles in Millionenhöhe investiert wurde und angedacht wird, ist in Zeiten der Energie-, Klima-, Flüchtlings-, Gesundheitskrise etc. für mich nicht nachvollziehbar bis haarsträubend.

So viele Menschen sind mit Basisthemen in diesem Zusammenhang beschäftigt und wissen nicht mehr, wie sie das Leben/den Alltag bewältigen sollen und da wird unser Steuergeld so verschleudert.

Z. B.: Antheringer Au: 37 Mill. Euro, warum jetzt unbedingt? Seilbahn auf den Gaisberg, 20 Mill. Euro, wer braucht das? Skilift Gaißau: Wie oft will man da noch "unterstützen" und wieder pleite gehen? Da gibt es sicher bessere Ideen.

Dies sind nur ein paar aktuelle Beispiele. Damit könnte man viel in Kinderbetreuung, Pflege, erneuerbare Energien, öffentlicher Verkehr usw. investieren, und das wäre sicher um vieles wichtiger und für viele Menschen heute hilfreich und sogar notwendig.



Ursula Seebacher, 5082 Grödig