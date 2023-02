Unser unermüdlicher Einsatz für die Familie

Zu "Frauensache" (SN, 13. 2.): Bravo, Katharina Maier, danke für diesen immer wieder bitter notwendigen Scheinwerfer auf das Thema "Mütter". Selbst viele Jahre "bei den Kindern zuhause" gewesen, kann ich es nur laut beklatschen, wieder einen Artikel darüber zu lesen, wenn auch nur klein, in der Ecke und montags. Denn was machen die Mütter zuhause, nur wickeln und kochen? Privilegiert, die Wahl zwischen Kindern und Job gehabt zu haben, habe ich in diesen Jahren gerne für die Familie zuhause gearbeitet, das Haus gebaut, zwei Firmen gegründet (aus Zeitgründen freilich wieder nur geringfügig), 192 Reifen gewechselt, 120 Schul- und Arztbesuche absolviert, unzählige Nachtschichten eingeschoben, das Buffet warm gehalten und so Vieles mehr - sprich alles, um das Unternehmen Familie am Laufen zu halten. Herauskommen wird trotzdem nicht mehr, als eine Minipension mit prächtiger Aussicht: Altersarmut.

Liebe Mütter, liebe Väter auf Mutterposten, wir haben uns eine komplette SN-Wochenendausgabe verdient. Wir haben uns ordentliches Gehalt für die Arbeit zuhause verdient, eine freie Wahl zwischen eben dieser Arbeit und dem bezahltem Job und auch noch fette Zuschläge für alle Alleinerzieher und -erzieherinnen. Wir haben eine Pension, von der man leben kann, verdient. Wir haben eine freie Berufswahl verdient, ohne wegen fehlender Betreuungsplätze wieder "hintan" stehen zu müssen. Und noch vieles mehr haben wir uns verdient - für unzählige Stunden unermüdlichen Einsatzes, damit die Gesellschaft weiter funktioniert. Dafür sollten wir alle auf die Straße gehen. Warum ich es nicht tue? Weil alle Kräfte verbraucht sind.

Elke Eichinger, 5020 Salzburg