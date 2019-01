Unser Uniklinikum

Nach meinem Aufenthalt in der Neurochirurgie der Christian-Doppler-Klinik ist es mir ein großes Anliegen, den dort tätigen Menschen meinen Respekt und Hochachtung zum Ausdruck zu bringen.

Angefangen in der Zentralambulanz bis hin zur Operation und deren Nachbehandlung wurde derart professionell vorgegangen, dass man eine Sicherheit spürt, die großartig und wohltuend ist. Dieses Niveau wird nur schwer zu steigern sein. Ich bin begeistert und sehr dankbar, dass wir diese Fachkräfte mit ihren Ausstattungen, in meinem Fall rund um Prof. Dr. Peter Winkler, 24 Stunden zur Verfügung haben.







Anzeige

Ing. Sebastian Griessner, 5101 Bergheim