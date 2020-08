Unsere bequeme "Handy-Gesellschaft"

Das richtige zum richtigen Zeitpunkt zu tun - das ist Hilfe!

Am Dienstag bin ich aufgewacht durch den starken Regen! Schaue hinaus auf die Straße und die Straße ist überschwemmt! Dies passiert immer wieder bei Starkregen! Der Abflusskanal verstopft durch Holz und Gestein das den Berghang heruntergetragen wird! Es überschwemmt schon leicht die Gehsteigkante und beginnt in unseren Garten zu rinnen! Also Regenschutz angezogen, Gabel und Krampen in die Hand genommen und das Gitter frei gemacht! Ein Nachbar kommt und bietet Hilfe an, aber das meiste ist schon getan! (ca.10 Min.) Da bemerke ich noch drei andere Gaffer, alle bewaffnet mit ihrem Handy, der eine scheint vom Geschehen ein Video zu machen, der ander fotografiert! Der dritte kommt in blütenweißen Hemd zu mir und meinte er habe eh schon die Feuerwehr gerufen. Die haben aber wirklich wichtigeres zu tun und kümmern sich richtigerweise um überschwemmte Keller etc.

"Du kannst alles" wird in der Werbung suggeriert, ich bin nicht davon überzeugt!







Paul Eiser, 5101 Bergheim