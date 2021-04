Im Zusammenhang mit der derzeitigen Diskussion, betreffend die zur Verfügung stehenden Impfstoffe gegen Corona, sind mir einige Überlegungen durch den Kopf gegangen. Im Rahmen einer noch nie dagewesenen globalen Anstrengung ist es gelungen, Impfstoffe zur Bekämpfung der Pandemie zu entwickeln. (Globalisierung muss also nicht nur schlecht sein!)

Im Zuge der Anwendung wurde nun festgestellt, dass es zu gefährlichen Nebenwirkungen kommen kann. Auf 10 Millionen Impfungen kommen acht Fälle dieser Nebenwirkungen. Das beherrschende Thema in der Medienlandschaft. Es geht dabei jedoch die Tatsache, dass wir auf diesem Wege ein Vielfaches an Corona-Todesfällen vermeiden völlig unter. Natürlich sind die o.e. Todesfälle auf der individuellen Ebene eine Katastrophe. Aber auf gesellschaftlicher Ebene zeigt sich eine gefährliche Tendenz. Unsere extreme Risikoaversion führt uns geradezu zwangsläufig in einen Zustand der evolutionären Erstarrung. Wir werden mit dieser Grundeinstellung bei der Bewältigung aller sonst noch vorhanden Problemfelder nicht sehr weit kommen.

Denn: Wir brauchen in allen Fällen dringend Innovationen. Vergessen wir nicht: Jede Medaille (Innovation) hat zwei Seiten. Wir können zwar die zweite Seite verdrängen, aber nicht ausschalten. Fazit: Mehr Mut wäre gefragt und eine möglichst wenig emotional überladene Debatte.

Übrigens: Hätte der Schöpfer vor der Erschaffung des Menschen eine Risikofolgenabschätzung vorgenommen, hätte er vermutlich doch eher diese Idee verworfen.

Werner Engl, 5020 Salzburg