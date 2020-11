Unsere Kinder haben ein Grundrecht auf Bildung

Ich kann verstehen, dass die österreichische Regierung jeden Strohhalm ergreift, um die unsägliche Covid-19-Situation wieder unter Kontrolle zu bekommen. Ich kann aber nicht akzeptieren, dass unsere Kinder ihres Grund- und Menschenrechtes auf Bildung beraubt werden. Wirtschafts- und Schulexperten beklagen langfristige Nachteile wegen Bildungsnachteilen die nicht mehr aufgeholt werden können, wenn Schüler schon wieder zu Hause bleiben müssen. So wäre mein Vorschlag, dass dieses Schuljahr, um diese versäumte Zeit im Juli verlängert wird. Es haben sicher die wenigsten Eltern bereits einen Sommerurlaub gebucht und so ist genug Zeit sich auf diese Situation einzustellen und die Kinder bekommen die gleichen Chancen wie ihre älteren und jüngeren Gefährten. Es ist wahrscheinlich auch unserem qualifizierten Lehrpersonal ein Anliegen, die Kinder bestmöglich auf ihren Abschluss und späteres Berufsleben vorzubereiten und sie würden in dieser Ausnahmesituation hierbei mitziehen.





Ing. Fritz Wagenhammer, 5261 Uttendorf