Unsere Kinder schützen

Corona hat vieles verändert. Wir haben uns solidarisch mit unseren Mitmenschen erklärt, vor allem den Alten und Kranken. Nun gilt es aber vor allem unsere Kinder zu schützen. Auch sie haben viel gelitten in diesem Schuljahr voller Lockdowns, Distanzunterricht und natürlich testen, testen, testen. Jedem Erwachsenen steht es frei, sich für oder gegen eine Covid-Impfung zu entscheiden, das Pro und Contra abzuwägen. Die Entwicklung der Pandemie nun aber auf die Kinder abzuwälzen und diese und ihre Eltern so massiv unter Druck zu setzen, ist unverantwortlich! Bei einem Virus, das im Falle einer Erkrankung bei Kindern höchstwahrscheinlich nur milde Symptome hervorruft. Es liegt an den Eltern, sich nicht von (zum Teil skurrilen) Angeboten überreden zu lassen oder Testschikanen, wie zurzeit in Wien praktiziert, drängen zu lassen, die Kinder an einer Studie teilnehmen zu lassen, deren Ausgang langfristig ohnehin noch ungewiss ist. Denn auch Kinder haben Rechte, vor allem das Recht auf Gesundheit!



Rebecca Habacher-Cárdenas, 5020 Salzburg