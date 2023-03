Unsere Lebensräume sind gefährdet

Herrn Leo Fellinger ist zu danken (Leserbrief "Aktivisten zeigen den Missstand auf"). Er bringt die Zusammenhänge auf den Punkt und lässt die Verantwortung dort, wo sie wirklich ist, bei der Politik. Diese ist es, die Menschen aus Sorge auf die Straßen treibt und durch ihr klägliches, zum Teil schon schändliches Nicht-Handeln unser aller Lebensräume in reale Gefahr bringt.

Frau Petschenig (Leserbrief "Junge Menschen und die Umwelt", 31. 3.) argumentiert leider völlig an den Tatsachen vorbei. Unsere Klimaaktivisten und

-aktivistinnen hinterlassen bei ihren Aktionen kaum Müll. Weder die, die sich auf Straßen festkleben, noch diejenigen, die große Demonstrationen organisieren. Ganz im Gegensatz zu z. B. Autofahrern, die im Stau ihren Motor nicht abstellen und gleich ihren Müll durchs Autofenster "entsorgen". Wie würden Sie sich fühlen, geehrte Frau Petschenig, würde man Ihre Glaubwürdigkeit, wenn Sie der Altersgruppe der Autofahrerinnen angehören, von deren Fehlverhalten oder Besserung abhängig machen?

Unsere aktuellen Politiken und damit die weiter bestehenden Wirtschaftsstrukturen zerstören in absehbarer Zukunft (ca. 30 Jahre) unsere Lebensgrundlagen. Für meinen Teil bin ich hocherfreut, dass sich so viele Menschen trotz persönlicher Nachteile so sehr für den Druck zu einer menschengerechten Klimapolitik einsetzen.



Hubert Herzog, 5301 Eugendorf