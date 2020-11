Unsere Mitarbeiter leisten Unglaubliches

Ich kann und will die anonymen Behauptungen im gestrigen Artikel so nicht stehen lassen, zumal die Zusammenarbeit und die Kooperation mit den Angehörigen unserer Bewohner/-innen durchgängig sehr gut und wertschätzend funktioniert. Es wird in allem sehr offen miteinander kommuniziert. Die Angehörigen werden laufend über die aktuelle Situation im Seniorenheim informiert und zeigen auch großes Verständnis bzgl. der Gratwanderung zwischen höchstmöglichem Schutz aller Bewohner/

-innen und der Berücksichtigung ihrer persönlichen Bedürfnisse.

Zu den Vorwürfen, es wäre zu wenig getestet worden, darf ich darauf hinweisen, dass seit 20. Oktober bereits unsererseits 500 Schnelltests durchgeführt worden sind, um weiteren Ansteckungen vor den offiziellen PCR-Tests vorzubeugen. Im Gesamten wurden dann behördlich 250 PCR-Tests durchgeführt. Darüber hinaus werden unsere Mitarbeiter/-innen bereits seit drei Wochen wöchentlich getestet. Bereiche, wo Bewohner/-innen positiv getestet wurden, sind umgehend gesperrt worden.

Die im Artikel angeführte Passage: "Die Mitarbeiter trügen bei der Arbeit am Klienten stets Schutzausrüstung. Es könne aber zu spontanen Begegnungen, etwa am Gang, kommen." bezieht sich ausschließlich auf Bewohner/-innen und nicht auf Mitarbeiter/-innen.

Die Mitarbeiter/-innen tragen seit Anbeginn im vollen Umfang permanent Schutzkleidung (FFP2-Masken, Handschuhe, Händehygiene, Schutzkittel), welche auch in ausreichender Menge vorhanden ist. Unsere Mitarbeiter/-innen leisten wirklich Unglaubliches und gehen oft weit in die Grenzbereiche ihrer Belastbarkeit. Sie haben sich die unausgewogene Darstellung der Situation im Haus nicht verdient.

Wir sind aber natürlich für jegliche Kritik offen. Wir möchten "der anonymen Angehörigen" gern Gelegenheit für ein konstruktives persönliches Gespräch geben und stehen dafür jederzeit zur Verfügung.



Hansjörg Obinger,, Bürgermeister der Stadtgemeinde Bischofshofen