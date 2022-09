Unsere Probleme auf der Erde lösen

Wohin Mensch? Wir sollten uns als Menschen ernstnehmen mit unseren genetischen, biochemischen Voraussetzungen und enormen geistigen Fähigkeiten. Wir brauchen keine Mars-Utopie. Die Menschheit weiß so viel, wir müssen es nur umsetzen zur Lösung der vielen anstehenden Probleme auf dieser Erde (Krieg, Energie, Finanzen, Überschwemmungen, Waldbrände usw.) Private Weltraumflüge von Milliardären gehören geächtet und verboten, so lange eine Milliarde Menschen hungern; und es werden noch mehr werden. Was Stefan Selke in seinem Buch beschreibt ist menschlicher und finanzieller Größenwahn. So bezeichnet es zu Recht auch der Wirtschaftsethiker Ungericht. Mit ein wenig Hausverstand kann man nur auf seiner Seite sein.

Dr. Josef Schilcher, 5161 Elixhausen