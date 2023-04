Unsere wertvolle Milch

Bezugnehmend auf den Leserbrief von Herrn Stefan Handlechner möchte ich ein paar wichtige Dinge ergänzen: Als Mediziner mit großem Fachwissen auf dem Gebiet Milchkonsum und natürlicher Ernährung sage ich, dass unsere gute Milch für die meisten Menschen in Europa ein wichtiges und wertvolles Nahrungsmittel war und ist. Denn bei uns in Europa hat sich der Mensch über Jahrtausende infolge der Rinderhaltung an den Milchkonsum angepasst, und das brachte uns einen Überlebensvorteil. Diese Tatsache basiert auf einer Gen-Mutation (LCT-Allel), die es auch dem Großteil der Erwachsenen (im Mittel bei uns 85%) ermöglicht, den enthaltenen Milchzucker (Laktose) zu verdauen und somit die Vorteile durch Milch auch noch in höherem Lebensalter nutzen zu können. Diese Anpassung war ein ganz normaler Prozess der menschlichen Evolution.

Es wird heute viel über Vor und Nachteile von Milchkonsum diskutiert, jedoch überwiegen klar die Vorteile, so man Laktose verträgt. Wenn man Kinder mit Milch-Ersatzprodukten ernährt, und kleine Kinder sind nie laktoseintolerant,

geraten diese jedenfalls in einen Zustand der Mangelernährung, und die betroffenen Kinder bleiben statistisch deutlich im Wachstum zurück.

Abschließend möchte ich Folgendes sagen: Verteufeln wir bitte nicht unser wertvolles Nahrungsmittel Milch, das uns viele Vorteile bringt und gebracht hat.

Wenn Milch jemandem schmeckt, soll er/sie unbedingt Milch konsumieren, denn dann sagt der eigene Körper: "Es tut mir gut", und der jeweils eigene Körper ist der beste "Ernährungsexperte" für einen selbst.



Dr. med. Bernd Sommer, 8044 Graz