Unsere zur Gewohnheit gewordene Oberflächlichkeit

Seit Monaten beklagen wir, was wir nicht tun dürfen und wir tun uns dabei sehr leid. Wir sind es gewohnt, alles im Griff zu haben. Unsere Oberflächlichkeit wird auf einmal in Frage gestellt, denn wie üblich, auch bei Corona schauen wir nicht auf die Ursache der Pandemie, sondern bekämpfen lediglich die Symptome. Tun wir das nicht immer und überall?

Alles zu verdrängen, auf die lange Bank zu schieben, ist eine unserer Lieblingsbeschäftigungen. Ob im Gesundheitssystem, in der Schulpolitik, Flüchtlingsproblematik, bei Lebensmittel, Bodenversiegelung inkl. Bausünden, Plastikflut, Klimawandel, Abholzung ganzer Wälder, grausamen sinnlosen Tiertransporten und und und ... überall betreiben wir lediglich kosmetische, oberflächliche Reparaturen; Corona macht es nur sichtbarer.

Sollten wir nicht jetzt die Chance zur Neuorientierung nützen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, sorglos und oberflächlich weiter zu machen wie bisher. Zweitens, unnötigen Ballast abwerfen, Bewährtes erhalten und Neues mit Umsicht wagen. Es liegt in unserer Hand!



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf