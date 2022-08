Unsichere Atomkraftwerke

Die SN schreibt am 10. 8. "Ein unkalkulierbares Risiko - Kämpfe um AKW Saporischschja" und das finde ich durchaus richtig, denn dieser große Atommeiler steht in der Ukraine und das ist leider derzeit Kriegsgebiet und damit sehr gefährdet.

Nachdem aber in 13 der 27 EU-Staaten Atomkraftwerke mit 104 Reaktoren stehen, sehe darin ebenso eine große Gefahr. Bleibt das Gas aus Russland aus, dann werden zwangsläufig alle Reaktoren und das auch solche, welche man schon abschalten wollte, wieder aktiviert, denn die EU braucht Energie. Hier liegt das Problem, denn ein Tschernobyl können wir uns nicht mehr leisten.

Diese Abhängigkeit vom Russen-Gas soll möglichst rasch beendet werden, aber dazu braucht es Leute, welche in der Lage sind, die richtige Politik zu betreiben und keine Leute, welche nur hetzen und mit Waffenlieferungen an die Ukraine Oil ins Feuer werfen.

Die von der EU gegenüber Russland verhängten Sanktionen sind nur Nadelstiche und mehr nicht, aber jene von Russland gegenüber der EU mit dem Oil- und Gas-Stop sind für Europa und seine Wirtschaft, seine Bürger/-innen in der Auswirkung katastrophal. Höchste Zeit, dass hier ein Umdenken erfolgt.

Ich bin überhaupt der Meinung, dass wir zur Zeit auf einem Pulverfass leben, denn es wird überall nur auf Konfrontation gefahren, wie in Taiwan.





Erich Lahartinger, 6020 Innsbruck