Unsportliche Umgangsformen

Samstag, 29. 4., SV Oberalm im Spiel gegen den USK Hof: Ich kann mich nur über manche Umgangsformen wundern: ein Spieler, der während des Spiels durch die Zuschauer der Heimmannschaft bespuckt wird, eine Schiedsrichterin, die beschimpft und entwertet wird und im Anschluss ans Spiel Ordnerschutz braucht, um sicher in ihre Kabine zu kommen.

Bei allem Verständnis, dass jede Mannschaft vollen Einsatz bringt und gewinnen will, aber das geht zu weit. Wo bleibt hier der sportliche Gedanke und wie ist es möglich, dass so ein Verhalten ohne Konsequenzen bleibt? Trotzdem: Hut ab vor den Spielern, die dieses unfaire Verhalten nicht mittragen, und Hut ab vor der Schiedsrichterin, die in hervorragender Weise gepfiffen und gelenkt hat und so ein Stück Gerechtigkeit ins Spiel bringen konnte.







Mag. Christine Ebner-Ehrenreich, 5322 Hof