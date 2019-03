Durch einen Freund bei der LK Oberösterreich bin ich auf Ihren Artikel "31 Pestizide auf einem Apfel" aufmerksam geworden. Die Krefelder Insektenstudie, auf die Sie am Schluss des Artikels hinweisen, wurde jüngst zur "Unstatistik des Monats" gekürt. Von einem Mathematiker, also jemanden, der mit Landwirtschaft nichts zu tun hat. Sie enthält schwerwiegende statistische Mängel, was aber niemanden davon abhält, diese Zahlen wie ein Mantra ständig zu wiederholen.

Aus Kenntnis des Studiengebietes möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Gründe für den Rückgang darin zu suchen sind, dass das Gebiet zu Beginn der Untersuchungen in ein Naturschutzgebiet umgewandelt wurde. Der Mensch hat dort so massiv eingegriffen, dass den Insekten nichts anderes übrig blieb, als es zu verlassen. Dies wird mittlerweile auch von Experten bestätigt, die aber nicht gehört werden. Es ist also gerade nicht die Landwirtschaft, die für den Rückgang der Masse der Fluginsekten verantwortlich ist.

Dr. Willi Kremer-Schillings, D-41569 Rommerskirchen